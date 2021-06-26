Лаборатории «Медси» и «Хеликс» ответили на слухи о нехватки реактивов

Лаборатории &#171;Медси&#187; и &#171;Хеликс&#187; ответили на слухи о нехватки реактивов
Тесты на антитела в "Хеликсе" и "Медси" сдают без проблем. Фото: pixabay.com

Медицинские лаборатории «Медси» и «Хеликс» так и продолжают проводить тесты на антитела к COVID-19 в обычном режиме.

В компаниях сообщили ТАСС, что нехватки реактивов у них нет.

Также в «Хеликсе» заявили, что обследоваться на количественные антитела можно не записываясь. Это касается всех городов, где работают лаборатории этой сети. При этом отмечается, что из-за высокого спроса на эти анализы срок выдачи результатов пришлось увеличить до двух суток.

Стоит заметить, что наиболеее популярными тестами являются те, которые выявляют уровень антител, развивающихся после прививки «Спутником V» и «Ковиваком» или же уже после болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ поменяла свою позицию по вакцинации детей от COVID-19. До этого специалисты Всемирной организации здравоохранения считали, что для применения вакцины для детей в данный момент «нет достаточных данных». Об этом сообщается на сайте ведомства.

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