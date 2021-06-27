Каршеринг пробил ограждение на перекрестке Луначарского и Энгельса

Место ДТП с каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Место ДТП с каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке Луначарского проспекта и проспекта Энгельса автомобиль каршеринга протаранил дорожное ограждение.

Авария случилась сегодня утром, 27 июня. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Каршеринг неудачно завернул», — написал автор записи.

На кадрах видно, что на участке остановились два арендованных автомобиля. Один из них пробил дорожное ограждение и выехал на газон. Передняя часть транспортного средства оказалась заметно повреждена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамваи встали после ДТП на перекрестке Стачек и Маршала Казакова.