Каршеринг пробил ограждение на перекрестке Луначарского и Энгельса

На перекрестке Луначарского проспекта и проспекта Энгельса автомобиль каршеринга протаранил дорожное ограждение.
Авария случилась сегодня утром, 27 июня. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Каршеринг неудачно завернул», — написал автор записи.
На кадрах видно, что на участке остановились два арендованных автомобиля. Один из них пробил дорожное ограждение и выехал на газон. Передняя часть транспортного средства оказалась заметно повреждена.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамваи встали после ДТП на перекрестке Стачек и Маршала Казакова.