В Приморском районе произошло ДТП с участием BMW и маршрутки

Утром 27 июня в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки К-91А и автомобиля BMW.

По словам очевидцев, ДТП произошло около 8:20 утра на перекрестке Парашютной улицы и Коломяжского проспекта.

«У перекрёстка Парашютной улицы и Коломяжского проспекта седан БМВ влетел в маршрутку к-91А в 8:20 утра на пустой дороге. В маршрутке были люди, но никто, кажется, не пострадал», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на опубликованных кадрах запечатлен только один автомобиль, остановленный на трамвайных путях. У машины заметно повреждена передняя часть, около транспорта разбросаны его детали и осколки.