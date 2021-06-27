В Ленобласти еще 169 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 169 человек заболели коронавирусом
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 169 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в воскресенье, 27 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 48248 случаев заболевания. При этом выздоровели 44155 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 24 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6723 человека. Следом идет Московская область — 2608 новых ковид-пациентов. Третье место у Петербурга — 1298 инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что глава Комитета по здравоохранению рассказал, как остановить третью волну коронавируса.

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