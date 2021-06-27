В Москве установлен абсолютный рекорд по смертям от COVID за сутки

В Москве в пятый раз за июнь зафиксирован максимум суточной смертности от COVID-19. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В Москве в пятый раз за июнь зафиксирован максимум суточной смертности от COVID-19. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В Москве продолжают обновлять данные о числе смертей от коронавируса. Максимальная суточная смертность от новой болезни зафиксирована в пятый раз с начала лета.

Так, в российской столице за прошедшие 24 часа от COVID-19 скончались 114 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июня, когда умерли 114 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, общее число летальных исходов в городе достигло 22 086.

Также за сутки в столице выявили 6 723 заражения, всего — 1 338 937. Вылечились 4 018 человек, с начала пандемии — 1 143 858 москвичей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин раскрыл число госпитализаций с коронавирусом в Москве.