Собянин раскрыл число госпитализаций с коронавирусом в Москве

Собянин раскрыл число госпитализаций с коронавирусом в Москве
В Москве выросло число госпитализаций с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

За сутки в Москве с коронавирусом госпитализируют около двух тысяч человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, система с нагрузкой справляется. Для лечения ковид-пациентов мобилизовано 20 тыс. коек, из них занято немногим более 14 тысяч.

Мэр столицы отметил в эфире телеканала «Россия 1», что всего на экстренную и плановую помощь в системе столичного здравоохранения работает 35 тыс. коек.

Напомним, на 26 июня в России зафиксировано 5 млн 409 тыс. 088 инфицированных, и 132 064 погибших от COVID-19 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин объяснил вспышку COVID-19 новым штаммом коронавируса.

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