В аэропорту Пулково в четверг задержали 10 рейсов

Сегодня, 27 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают 10 самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Иваново, Симферополя, Анапы, Минска, Москвы, Белгорода. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 12:20. Далее с опозданием вылетит рейс до Иваново. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 10:25, но это произойдет не раньше 12:50.

Также задерживают рейс до Симферополя. Самолет должен был улететь в 11:05, но по факту ждать придется до 13:35. Вылет еще одного рейса до Сочи перенесли с 12:05 на 12:66

Время вылета самолета в Анапу отложили с 12:35 до 13:10. Другой самолет в Симферополь улетит не в 13:45, а в 20:25. Рейс до Минска задерживается с 14:00 до 17:00; Самолет в Москву улетит в 17:20, вместо 16:00.

Следующая задержка — еще один самолет до Сочи. Вылет сдвинули с 19:10 на 21:00. Последним с опозданием вылетит рейс до Белгорода — он перенесен с 20:20 на 1:50 следующего дня.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, что изменится в аэропорту «Пулково» в ближайшие годы.