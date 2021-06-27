Возвращающиеся с дач петербуржцы застряли в огромной пробке на Мурманском шоссе

В воскресенье, 27 июля, жители Петербурга вновь стоят в пробках на Мурманском шоссе. Возвращающихся с дач горожан ждет 18-километровая пробка.

Дорожный затор образовался на Мурманском шоссе в сторону Петербурга в районе Путилово и Приладожского. Огромная пробка растянулась уже более чем на 18 километров.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», очередь из автомобилей выстроилась перед участком с дорожными ограничениями и ДТП. Также движение тормозит автомобильная авария в правом ряду после поворота на Путилово.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ленобласти часами сидят в раскаленных машинах из-за ремонта шоссе. Жители восточной части Ленобласти оказались в безвыходном положении – им часами приходится простаивать в пробках по дороге домой — рабочие начали одновременный ремонт трех шоссе.