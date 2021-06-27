Футболист умер во время любительского матча в Москве

В Москве на матче первенства Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) зоны Юго-Запад умер один из футболистов.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на президента лиги Дмитрия Смирнова, инцидент произошел в субботу, 26 июня. Причиной смерти футболиста стала остановка сердца. Умершего спортсмена не было в заявке на игру. Смирнов допустил, что мужчину могли пригласить на матч.

Президент ЛФЛ добавил, что сейчас они разбираются в обстоятельствах произошедшего. Он заявил, что это редчайший случай в лиге.

Известно, что после того, как мужчина упал на газоне, к нему сразу же подбежали очевидцы и оказали первую помощь, однако спасти футболиста не удалось.

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