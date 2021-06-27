Треть россиян не могут позволить себе даже недельный отпуск

Треть россиян не могут позволить себе даже недельный отпуск
Семидневный отдых за 100 тысяч рублей могут позволить только три процента опрошенных. Фото: pixabay

Почти треть жителей России (30%) не могут позволить себе съездить в отпуск хотя бы на одну неделю. Среди россиян в возрасте 35-44 лет их оказалось 36%.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование SuperJob.ru, отправиться в семидневный отпуск не могут не только граждане со скромной зарплатой, но и те, у кого сравнительно высокий заработок. Каждый пятый россиянин, который зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, сообщил о нехватке денег на недельный отпуск.

Каждый десятый гражданин может собрать на неделю отпуска не более 10 тысяч рублей, 13% — до 19 тысяч рублей, 11% — не более 29 тысяч рублей, 8% — до 39 тысяч рублей, 5% — до 49 тысяч рублей, 4% — до 59 тысяч рублей.

Потратить на отдых до 69 тысяч рублей могут всего два процента россиян. Семидневный отдых за 100 тысяч рублей могут позволить только три процента опрошенных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне аннулировали более 70% бронирований на август в Краснодарском крае.

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