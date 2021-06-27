В Ленобласти спасатели доставили на сушу пассажира катера

Водитель не смог справиться с управлением судна, так что пришлось вызывать подмогу.

В Ленинградской области спасатели помогали катеру с пассажиром выбраться из зарослей тростника и очутиться наконец на суше. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Все случилось в ночь на 27 июня. Мужчина отправился кататься по реке Волхов. В какой-то момент водитель не справился с управлением и угодил в заросли тростника. Он не мог выбраться оттуда самостоятельно, поэтому пришлось обращаться за помощью к спасателям. В итоге катер отправили на стоянку, а пассажира доставили на сушу.

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