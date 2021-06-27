Сборная Чехии обыграла Нидерланд в Евро-2020

Команда обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

Сборная Чехии обыграла Нидерланды в рамках матча 1/8 чемпионата Европы 2020. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чехов. Таким образом команда обеспечила себе выход в четвертьфинал.

Авторами победных голов стали Томаш Голеш и Патрик Шик. Многие считали, что выиграть должна была сборная Нидерландов, которая хорошо проявила себя на предыдущих матчах, а вот Чехия проявила себя намного хуже. Несмотря на это, удача оказалась на стороне чехов. Теперь сборной Чехии предстоит сразиться со сборной Дании – игра состоится 3 июля.

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