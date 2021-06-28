Анита Цой поделилась странным последствием коронавируса

Певица обратила внимание на то, что у нее онемела рука.

Певица Анита Цой рассказала о нетипичном последствии коронавируса. Своими наблюдениями они поделилась в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ».

Она отметила, что давно выздоровела, но у нее до сих пор есть проблемы со здоровьем. Так, например, у артистки онемела рука. Врачи установили, что причина кроется в нарушенном после COVID-19 балансе гормонов и минералов.

«За какие-то два-три месяца я потеряла способность двигать рукой, она просто закаменела»,

— подчеркнула певица.

На данный момент Цой почти полностью восстановилась и скоро будет готова вернуться к работе. Сейчас она занимается на специальном аппарате, который позволит ей разработать сустав.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анита Цой высказала предположения о том, как могла заразиться коронавирусом.