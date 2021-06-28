В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 170 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 170 человек
Местные жители продолжают проверяться на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Ленинградской области зафиксировано еще 173 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. За указанный период стало известно о десяти летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 48421 заболевший с начала пандемии.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 25 месте. Петербург находится на третьем — 1 335 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 246 человек. Второе место у Подмосковья — 2 722 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти выросли темпы вакцинации от коронавируса.

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