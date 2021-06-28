Кардиолог рассказала о правилах употребления кофе в жаркую погоду

Кардиолог рассказала о правилах употребления кофе в жаркую погоду
Кофе лучше пить минимум за полчаса до еды и спустя час после еды. Фото: pixabay

При жаре можно пить горячий кофе, однако необходимо соблюдать некоторые правила. Об этом рассказала кардиолог Асият Хачирова.

По ее словам, бодрящий напиток ускоряет выведение жидкости из организма, при жаре это может стать причиной обезвоживания. Кардиолог советует на каждую кружку кофе пить стакан воды.

Специалист отметила в интервью радио Sputnik, что по поводу количество кружек кофе, употребляемых в летний день, следует ориентироваться на свои ощущения. Если после очередной чашки кофе появляется тревожность, беспокойство и тахикардия, значит, норма превышена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ежедневное употребление кофе снижает риск развития болезней печени у человека.

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