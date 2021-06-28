Петербург ставит рекорды по заболеваемости COVID-19, возмущенные «Алыми парусами» горожане ждут еще большего роста

Петербург ставит рекорды по заболеваемости COVID-19, возмущенные «Алыми парусами» горожане ждут еще большего роста
Концерт в честь "Алых парусов". Фото: Gazeta.SPb

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге оставляет желать лучшего. Горожане ждут, что скоро на росте заболеваемости скажется и проведение праздника всех выпускников «Алые паруса», которые не стали отменять, несмотря на другие ограничения.

Новый суточный рекорд по заболеваемости в Петербурге зафиксировали в воскресенье, 27 июня. Диагноз был поставлен 1247 горожанам. Последний раз подобный показатель фиксировали в январе этого года.

Петербуржцы ждут, что скоро заболеваемость вырастет еще больше. Причина – проведение праздника «Алые паруса», который собрал около 30 тысяч выпускников. Праздник осудили многие пользователи социальных сетей, которые посчитали, что проводить торжество в пандемию неразумно.

У специалистов другое мнение. Так, врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что «Алые паруса» серьезно на эпидемиологической обстановке не скажутся. Он объяснил это тем, что на праздник проходил на улице, где был ветер.

«Там было трудно получить заражающую дозу. Только при очень близком контакте. Если кто-то целовался, то могли заразиться. А так заражаются ведь не единичными вирусами», — рассказал врач.

Главный врач городской больницы №26 в Петербурге Василий Дорофеев заявил, что вакцинация остается главным способом защиты от коронавируса.

В выходные горожане сообщили в соцсетях об очередях на вакцинацию в городских торговых центрах. Толпы желающих заметили в ТЦ «Европолис», «Охта Молл», «Ока» в Колпино и «Мега Дыбенко». Отмечалось, что люди выстраиваются в очереди с открытия ТЦ.

Повышенный спрос на вакцинацию отметили и в администрации Петербурга.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Северной столице к 1 июля планируют открыть еще около 20 пунктов вакцинации, где петербуржцы смогут привиться от коронавируса.

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