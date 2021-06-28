В Санкт-Петербурге проходит межрегиональный слёт социальных предпринимателей СЗФО

В Санкт-Петербурге проходит межрегиональный слёт социальных предпринимателей СЗФО.

Об этом сообщает «ЛетТВ24». Так в Ленобласти малых и средних организаций-субъектов социального предпринимательства очень много. Они предоставляют услуги и выпускают товары для здравоохранения, культуры, образования, обслуживают пожилых и инвалидов. Социальными считаются и те компании, где половина и более сотрудников относится к социально уязвимых категориям населения.

Руководитель Центра инноваций социальной сферы СПб Ольга Юркина сообщила, что их задача показать, что социальный бизнес — прежде всего бизнес. Они хотят популяризовать его и дать предпринимателям всё необходимое для продвижения. Юркина утверждает, что они говорят о том, как строить личный бренд, как создавать франшизу и т.д. Спикеры говорят о важности такого бизнеса, стартапах, мерах поддержки этого предпринимательства, антикризисных мерах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге умерла 95-летняя президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда.