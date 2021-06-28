Кардиолог рассказал, почему вредно много кататься на электросамокате

Кардиолог рассказал, почему вредно много кататься на электросамокате
Врач рассказал, что постоянно кататься на электросамокате вредно. Фото: pixabay.com

Терапевт, кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» сообщил, что людям полезно ежедневно преодолевать порядка десяти тысяч шагов, что равняется 7-8 километрам.

Однако при том, что у многих чисто физически нет времени столько ходить, будет полезно прошагать хотя бы пять тысяч.

Кардиолог подчеркнул, что если человеку будет удаваться пройти нужное количество, то совершенно не важно на чем еще он будет передвигается, будь то самокат или велосипед.

По мнению Филиппа Кузьменко, если же человек почти не ходит пешком, а ездит только лишь на электросамокате, то ему следует изменить свой образ жизни и вставать на самокат реже.

На велосипеде же кататься полезнее, так как во время движения задействованы многие группы мышц, что хорошо влияет на организм человека.

Кузьменко уверен, что любая физическая нагрузка благотворно повлияет, особенно на тех, у кого сидячий режим работы. Помимо прочего Терапевт посоветовал систематически делать зарядку во время рабочего дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получил Кубок Беговой столицы России.

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