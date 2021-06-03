Петербург получил Кубок Беговой столицы России

Петербург получил Кубок Беговой столицы России
Полумарафона «ЗаБег.РФ» в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Северную столицу наградили Кубком Беговой столицы — 2021, потому как город продемонстрировал лучший результат во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.рф».

Напомним, что мероприятие«ЗаБег.рф» прошло 30 мая в 85 регионах страны.

3 июня проходит второй день Петербургского международного экономического форума. Там же, руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу вручила кубок градоначальнику города на Неве Александру Беглову.

Беглов отметил, что в забеге, который начался на Дворцовой площади, поучаствовали 15 тыс. петербуржцев.

Если объединить дистанции всех людей вместе, выходит горожане пробежали 122 701 километр.

Стоит отметить, что маршрут забега в Северной столице проходил по центральным районам. Так, трассу признли самой красивой.

Ранее Gazeta.SPb показывала фоторепортаж шестого «Бала национальностей».

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