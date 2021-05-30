В Петербурге состоялся шестой «Бал национальностей»: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге состоялся шестой &#171;Бал национальностей&#187;: фоторепортаж Gazeta.SPb
"Бал национальностей" в Петербурге. Фото: Газета Егоршин

На Исаакиевской площади прошел шестой по счету Петербургский Бал национальностей. Для гостей праздника была приготовлена большая весенняя программа.

Мероприятие состоялось в субботу, 29 мая. Все началось со сбора гостей и работы выставок-презентаций, а также мастер-классов по национальному искусству и культуре. В час дня состоялось торжественное открытие, а после стартовала концертная программа.

«Бал национальностей» в Петербурге. Фото: Газета Егоршин
«Бал национальностей» в Петербурге. Фото: Газета Егоршин
«Бал национальностей» в Петербурге. Фото: Газета Егоршин

Праздник со сцены открыли знаменитые исторические персонажи — Петр I и Екатерина II. Гости и участники праздника соблюдали масочный режим.

«Бал национальностей» в Петербурге. Фото: Газета Егоршин
«Бал национальностей» в Петербурге. Фото: Газета Егоршин
«Бал национальностей» в Петербурге. Фото: Газета Егоршин
«Бал национальностей» в Петербурге. Фото: Газета Егоршин

Гости мероприятия изучили выставки, посвященные культуре и искусству народов России, а также научились делать национальные украшения и плясать народные танцы.

«Бал национальностей» в Петербурге. Фото: Газета Егоршин
«Бал национальностей» в Петербурге. Фото: Газета Егоршин
«Бал национальностей» в Петербурге. Фото: Газета Егоршин

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как в Петербурге проходил XVI Международный книжный салон.

бал национальностей новости СПб фоторепортаж


 

Новости партнеров
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Руферы забрались на Кунсткамеру и устроили дымовую завесу
Мясников рассказал, чем опасен недосып
Иномарка сбила выбежавшего во двор первоклашку в Славянке
В Петербурге тесты на коронавирус за сутки сдали более 23 тысяч человек
В Петербурге состоялся шестой «Бал национальностей»: фоторепортаж ...
В Приозерском районе конфликт закончился стрельбой
Водители застряли в пробке на КАД из-за «перевертыша»
Хулиган открыл стрельбу из аэрозольного пистолета в Василеостровском районе