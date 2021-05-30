В Петербурге состоялся шестой «Бал национальностей»: фоторепортаж Gazeta.SPb

На Исаакиевской площади прошел шестой по счету Петербургский Бал национальностей. Для гостей праздника была приготовлена большая весенняя программа.

Мероприятие состоялось в субботу, 29 мая. Все началось со сбора гостей и работы выставок-презентаций, а также мастер-классов по национальному искусству и культуре. В час дня состоялось торжественное открытие, а после стартовала концертная программа.

Праздник со сцены открыли знаменитые исторические персонажи — Петр I и Екатерина II. Гости и участники праздника соблюдали масочный режим.

Гости мероприятия изучили выставки, посвященные культуре и искусству народов России, а также научились делать национальные украшения и плясать народные танцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как в Петербурге проходил XVI Международный книжный салон.