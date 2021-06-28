Из-за жары в Петербурге увеличилось число комаров: кровопийцы теперь могут взлетать до 19 этажа

Из-за жары в Петербурге увеличилось число комаров: кровопийцы теперь могут взлетать до 19 этажа
Из-за жары комаров в Петербурге стало больше. Фото: Pixabay

Аномально жаркая погода в июне в Северной столице привела к тому, что в городе увеличилось количество комаров. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова специалиста Центра гигиены и эпидемиологии Александра Шапаря.

Так, эксперт рассказал, что в 2021 году численность кровососущих немного больше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

Отмечается, что комары способны улетать за три километра от места водоема, а если подует сильный ветер, то и до пяти километров.

Согласно мнению Александра Шапаря, жара, которая стоит вот уже более полумесяца, дает возможность взлетать комарам до 19-этажной высоты. Отмечается, что при более привычных погодных условиях насекомое не поднимается выше десятого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 10 петербуржцев подхватили клещевой энцефалит.

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