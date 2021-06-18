Более 10 петербуржцев подхватили клещевой энцефалит

Более 10 петербуржцев подхватили клещевой энцефалит
Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: pixabay.com

С начала 2021 года в Петербурге 11 человек заразились клещевым энцефалитом, в том числе трое детей.

За неделю, с 7 по 13 июня, в больницы города обратилось 733 петербуржца, укушенных клещами. Среди них оказались 142 ребенка. В черте города насекомое сняли со 133 жителей.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, самым опасным оказался Курортный район — там клещи атаковали 26 человек, 16 человек пострадали в Пушкинском районе, а также по 11 в Красносельском и Приморском.

Ситуация по заболеваниям находится на контроле управления Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Ленобласти число укусов клещей за минувшие семь дней превысило средние многолетние уровни.

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Более 10 петербуржцев подхватили клещевой энцефалит