«Лежачие полицейские» расположатся по 55 адресам Петербурга

В Северной столице к концу лета на 55 разных адресах установят искусственные неровности — «лежачие полицейские».

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, в Петербурге к концу августа установят «лежачие полицейские» по 55 адресам. Искусственные неровности поставят и рядом со школами. Данные работы будут производиться для того, чтобы обезопасить пешеходов Северной столицы.

Укладывать неровности планируют в два этапа.

Уже к середине следующего месяца, к 16 июля на 38 адресах появятся такие «полицейские». Оставшиеся же 17 установят в городе на Неве до 20 августа.

Стоит напомнить, что благодаря искусственным неровностям водители сбрасывают скорость. Отмечается, что список адресов, где появятся «лежачие полицейские» был составлен на основании статистических данных ГИБДД о наиболее опасных участках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГИБДД начнет визуально отслеживать разговоры водителей по телефону.