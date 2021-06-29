В Петербурге число коек для ковид-пациентов увеличат до зимнего уровня

В Петербурге число коек для ковид-пациентов увеличат до зимнего уровня
Все из-за роста заболеваемости инфекцией. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Санкт-Петербурге наращивают «коронавирусный» коечный фонд. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в городе число мест для коронавирусных пациентов увеличат до зимнего уровня — до 12,5 тысяч мест.

Градоначальник отметил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург», что правительство Северной столицы усиливает контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях и в организациях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что госпитализация с COVID в Петербурге выросла до тысячи человек в сутки. При этом более двух часов машины скорой помощи у медучреждений не стоят, однако при этом число больных меньше не становилось.

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