Петербуржцу, устроившему драку и проникшему на поле «Сибур Арены», запретили ходить на матчи

Петербуржцу, устроившему драку и проникшему на поле &#171;Сибур Арены&#187;, запретили ходить на матчи
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя по факту нарушения правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Инцидент произошел 25 марта в период с 21:00 до 22:00 на «Сибур Арене». По данным следствия, мужчина, находясь на волейбольном матче между командами «Зенит» — «Динамо», нанес несколько ударов контролерам-распорядителям, а после проник на игровое поле.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, на судебное заседание мужчина не явился. Суд назначил ему штраф в размере 12 тыс. рублей. Кроме того, мужчина получил запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок 1 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверым фанатам, устроившим драку на матче «Зенита» и «Спартака», запретили ходить на футбол.

новости СПб объединенная пресс-служба судов сибур арена


 

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