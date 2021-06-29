«Зенит» заинтересовался главным тренером сборной Швейцарии

«Зенит» заинтересовался главным тренером сборной Швейцарии.

Об этом сообщают «Невские новости». Накануне сборная Швейцарии по футболу обыграла Францию в 1/8 финала Евро-2020. Теперь их ждёт игра с Испанией 2 июля в Северной столице.

Спортивную победу Швейцарии оценил «Зенит». На данный момент петербургский футбольный клуб ведёт переговоры с 57-летним тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем. Бело-сине-голубые ждут ответ. Если тренер сборной Швейцарии согласится, «Зенит» может расторгнуть контракт с Сергеем Семаком.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евро-2020 подходит к четвертьфиналу. Меньше двух недель осталось до раскрытия главной спортивной интриги года — кто станет чемпионом Европы по футболу. Почти все пары 1/4 финала определены. Некоторые участники грядущих матчей удивили футбольных болельщиков.