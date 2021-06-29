Экологи ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Невы

Специалисты экологической службы ГУП «Пиларн» с поверхности Невы убрали нефтяное пятно.

Инцидент произошел у Синопской набережной во вторник, 29 июня, неподалеку от моста Александра Невского. В экослужбу обратился местный житель, который заметил радужную пленку.

Сотрудники аварийно-спасательной службы оперативно прибыли к месту загрязнения на спецсудне «Форпост». Они обработали акваторию активной пеной, очистив реку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители поселка Белоостров в обнаружили в Северной столице лужи с радужной плёнкой и нефтепродукты. Ликвидировать «нефтелужу» приехал СПб ГУП «Экострой».