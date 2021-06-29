В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены более 600 коронавирусных пациентов

Доля тяжелых пациентов составляет более 20%.

В Санкт-Петербурге к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены более 600 человек. Это – 22% от общего количества госпитализированных. Об этом рассказал замглавы Комздрава Андрея Саран.

Он отметил, что всего в городе развернуто более 11,3 тысяч коронавирусных коек. Это примерно столько же, сколько было во время пика пандемии зимой. Саран заверил, что система пока справляется, так как остаются свободные места. При этом нагрузка все равно слишком высокая.

«Чаще болеют люди в возрасте от 20 до 39 лет. Количество людей на инвазийной ИВЛ составляет 220 человек, а еще около 400 лежат на неинвазивной вентиляции легких»,

— рассказала Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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