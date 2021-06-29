В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены более 600 коронавирусных пациентов

В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены более 600 коронавирусных пациентов
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Доля тяжелых пациентов составляет более 20%.

В Санкт-Петербурге к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены более 600 человек. Это – 22% от общего количества госпитализированных. Об этом рассказал замглавы Комздрава Андрея Саран.

Он отметил, что всего в городе развернуто более 11,3 тысяч коронавирусных коек. Это примерно столько же, сколько было во время пика пандемии зимой. Саран заверил, что система пока справляется, так как остаются свободные места. При этом нагрузка все равно слишком высокая.

«Чаще болеют люди в возрасте от 20 до 39 лет. Количество людей на инвазийной ИВЛ составляет 220 человек, а еще около 400 лежат на неинвазивной вентиляции легких»,

— рассказала Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург заявил, что 90% россиян заражены индийским штаммом коронавируса.

ивл новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ТЦ «Заневский каскад-2» открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса
Назван скрытый признак высокого холестерина
В Петербурге за сутки прививку от коронавируса сделали более 14 тысяч человек
Диетолог рассказал об опасности окрошки для некоторых людей
В Москве врач самостоятельно подключил себя к аппарату ИВЛ и умер
В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены более 600 коронавирусных пациентов
Гинцбург заявил, что 90% россиян заражены индийским штаммом коронавируса
Apple выпустит гигантский iPad