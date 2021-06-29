В Петербурге проверят работоспособность оборудования дамбы

В Петербурге проверят работоспособность оборудования дамбы
На движение автомобилей закрытие никак не повлияет. Фото: https://www.instagram.com/dambaspb_kzs/

В связи с этим будет поднят затвор, но это не повлияет на движение автомобилей.

В Санкт-Петербурге на дамбе уже завтра, 30 июня, планируется проведение работ по технологическому обслуживанию плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Дирекции комплекса защитных сооружений города.

Известно, что с 9 утра до шести вечера будет поднят затвор в положение «закрыто», а также проведена проверка работоспособности и обслуживание гидромеханического оборудования.

«Движение автомобильного транспорта по мосту судопропускного сооружения С-2 будет осуществляться в штатном режиме»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что весь июль петербуржцев ждут ограничения движения по центральным улицам из-за Евро-2020.

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