Собянин рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Москве

На данный момент в городе занято около 15 тысяч коек.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сложной эпидемиологической обстановки в городе в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что с каждым днем растет число госпитализацией и смертей в больницах. В городе заняты около 15 тысяч коронавирусных коек. Большая часть пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

При этом темпы вакцинации набирают обороты: ежедневно на прививки записываются 87 тысяч человек.

«Надеюсь, что темпы <…> будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около полутора-двух миллионов человек, и это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета»,

— заключил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы четыре признака заражения коронавирусом после прививки.