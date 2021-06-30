Собянин рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин призывает активнее прививаться от коронавируса. Фото: kremlin.ru

На данный момент в городе занято около 15 тысяч коек.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сложной эпидемиологической обстановки в городе в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что с каждым днем растет число госпитализацией и смертей в больницах. В городе заняты около 15 тысяч коронавирусных коек. Большая часть пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

При этом темпы вакцинации набирают обороты: ежедневно на прививки записываются 87 тысяч человек.

«Надеюсь, что темпы <…> будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около полутора-двух миллионов человек, и это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета»,

— заключил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы четыре признака заражения коронавирусом после прививки.

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