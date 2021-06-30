НХЛ назвала имя самого ценного и лучшего хоккеиста сезона-2020/21

НХЛ назвала имя самого ценного и лучшего хоккеиста сезона-2020/21
Коннор Макдэвид. Фото: instagram.com/mcdavid97/

Канадский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем «Харт Мемориал Трофи».

Об этом сообщили в пресс-службе лиги, которая признала Макдэвида самым ценным игроком сезона-2020/21. В 56 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 105 очков (33 гола + 72 передачи) и стал лучшим бомбардиром первенства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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