Автомобилисты смогут оплачивать парковку в Петербурге через банкомат и телефон

В Петербурге с 1 июля у водителей появятся новые способы оплаты парковки, сообщили в комитете по транспорту.

Об этом стало известно в среду, 30 июня. Городской центр управления парковками подписал соглашения со Сбербанком и банком ПСКБ по новым способам оплаты. 1 числа автомобилисты смогут оплачивать парковку с помощью банкоматов и мобильного приложения Сбербанка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов подписал закон о штрафах за неправильную парковку во дворах. Теперь ГИБДД будет привлекать к административной ответственности водителей, которые паркуют автомобили во дворах, перегораживая внутриквартальные проезды, а также проезды к контейнерным площадкам, пешеходным дорожкам, входам в здания. Штрафы также ждут любителей парковаться на газонах.