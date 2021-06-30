Летающий автомобиль совершил первый междугородний полёт в Словакии

Летающий автомобиль AirCar совершил свой первый междугородний полет в Словакии.

Об этом сообщает «Lenta.ru». Видео появилось на YouTube-канале Business Standard. Видео набрало уже почти 10 тысяч просмотров. Под ним поставили 74 лайка и пять дизлайков. Видео прокомментировали 16 раз.

На видео показан момент взлета, полета и посадки машины. Автомобиль летел в воздухе между Нитрой и Братиславой. Так полет продлился целых 35 минут.

Автомобиль трансформируется из машины в самолет за три минуты. У машины стоит двигатель от BMW. После нажатия водителем специальной клавиши крылья разворачиваются за две минуты. Обычно такое судно может подниматься на высоту до 2500 метров и разгоняться до 190 километров в час.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Чапаева в Петербурге произошло ДТП с участием пассажира трамвая. Мужчина выходил из общественного транспорта, когда автомобиль придавил ему ногу.