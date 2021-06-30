Испания продлила запрет на въезд для граждан России

Испания продлила запрет на поездки по стране до 1 августа. Фото: unsplash

Испания продлила запрет на поездки по стране до 1 августа. Фото: unsplash

Испания не включили РФ в список стран, гражданам которых разрешили въезд в страну.

Об этом сообщает «Lenta.ru»

В список стран, на которые не распространяются ограничения, вошли: Северная Македония, Албания, Израиль, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Ливан, Сербия, Руанда, Сингапур, Таиланд, США, Южная Корея, Китай и другие.

Испания продлила запрет на поездки по стране до 1 августа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Испания принимает вакцинированных туристов. Испания с 7 июня начала принимать туристов из всех стран, которые прошли необходимые этапы вакцинации от COVID-19. Но путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну все равно не смогут. Так, принимаются только вакцины одобренные Всемирной организацией здоровья и Европейским агентством по лекарственным средствам.