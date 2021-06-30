Германия планирует в 2022 году закупить вакцины от COVID-19 на 3,9 млрд евро

Германия планирует в 2022 году закупить вакцины от COVID-19 на 3,9 млрд евро
Так на каждого жителя германии придётся в среднем по две дозы вакцины. Фото: Pixabay

Германия хочет в 2022 году потратить почти 4 млрд евро на закупку 200 млн доз вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС. Так на каждого жителя германии придётся в среднем по две дозы вакцины. Это поможет подготовиться ФРГ к появлению новых мутаций и непредвиденным обстоятельствам.

В Германии больше 35% жителей прошли полную вакцинацию от COVID-19. Почти 54% жителей ФРГ привиты один раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинированных «Спутником V» в Германии не считают привитыми. В Германии решили, что не станут считать привитых «Спутником V» вакцинированными до тех пор, пока лекарство не примет Европейский союз. «Интерфакс» пишет, ссылаясь на слова представителя пресс-службы Министерства здравоохранения Себастьяна Гюльде, что в настоящее признаются только те лекарства, которые допускаются в Евросоюз.

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