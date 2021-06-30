Власти Болгарии вводят новый порядок въезда в страну из-за коронавируса

Власти Болгарии вводят новый порядок въезда в страну из-за коронавируса
Россия сейчас в оранжевой зоне. Фото: pixabay

Болгария вводит с 1 июля ограничение на въезд в страну граждан из зон с активным распространением COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС. В Болгарию могут приехать граждане из стран зеленой и оранжевой зон, которые определяются на базе информации, предоставляемой Европейским центром по профилактике и контролю над заболеваемостью.

Люди из стран зеленой и оранжевой зон могут приехать в Болгарию на основании сертификата о вакцинации.

Россия сейчас в оранжевой зоне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время учений НАТО в Болгарии случился скандал с участием военных США. Вооруженные солдаты США взяли штурмом завод в селе Болгарии, кадры с места происшествия появились сегодня, сообщает телеканал «Россия 24». Военные ворвались в цех по изготовлению оборудования. Предприятие находится рядом с военным аэродромом.

болгария въезд зоны коронавирус оранжевая зона Россия


 

Новости партнеров
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщине разбил голову неизвестный предмет, упавший с высоты, на Лиговском ...
Минздрав пообещал не отказывать непривитым в плановой госпитализации
РФПИ заявил, что два самолета с российской вакциной «Спутник V» прибудут в ...
Врач дал советы по вакцинации от COVID-19
Власти Болгарии вводят новый порядок въезда в страну из-за коронавируса
Германия планирует в 2022 году закупить вакцины от COVID-19 на 3,9 млрд евро
Тело девушки нашли под окнами отеля «Yes» на Просвещения
Испания продлила запрет на въезд для граждан России