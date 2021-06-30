Власти Болгарии вводят новый порядок въезда в страну из-за коронавируса

Болгария вводит с 1 июля ограничение на въезд в страну граждан из зон с активным распространением COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС. В Болгарию могут приехать граждане из стран зеленой и оранжевой зон, которые определяются на базе информации, предоставляемой Европейским центром по профилактике и контролю над заболеваемостью.

Люди из стран зеленой и оранжевой зон могут приехать в Болгарию на основании сертификата о вакцинации.

Россия сейчас в оранжевой зоне.