Власти Болгарии вводят новый порядок въезда в страну из-за коронавируса

Болгария вводит с 1 июля ограничение на въезд в страну граждан из зон с активным распространением COVID-19.
Об этом сообщает ТАСС. В Болгарию могут приехать граждане из стран зеленой и оранжевой зон, которые определяются на базе информации, предоставляемой Европейским центром по профилактике и контролю над заболеваемостью.
Люди из стран зеленой и оранжевой зон могут приехать в Болгарию на основании сертификата о вакцинации.
Россия сейчас в оранжевой зоне.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время учений НАТО в Болгарии случился скандал с участием военных США. Вооруженные солдаты США взяли штурмом завод в селе Болгарии, кадры с места происшествия появились сегодня, сообщает телеканал «Россия 24». Военные ворвались в цех по изготовлению оборудования. Предприятие находится рядом с военным аэродромом.