РФПИ заявил, что два самолета с российской вакциной «Спутник V» прибудут в Гватемалу

Россия отправит в Гватемалу партию «Спутника V».
Об этом сообщает РИА «Новости». Так один самолет с российской вакциной уже должен прибыть до конца выходных. Еще один самолет со «Спутником V»прибудет на следующей неделе.
Накануне Гватемала сообщила, что добивается от Москвы возврата денег за «Спутник V» из-за нарушения сроков исполнения договоров. Также Гватемала хочет приобрести однокомпонентный «Спутник лайт».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач дал советы по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ФАН. Так рост вакцинированных в России постепенно растет. После вакцинации у человека может возникнуть гриппоподобный синдром. Это нормально, объясняет Роспотребнадзор. Чтобы перенести без осложнений время после прививки нужно придерживаться определенных правил. Так заявляет врач Тимур Пестерев.