РФПИ заявил, что два самолета с российской вакциной «Спутник V» прибудут в Гватемалу

Россия отправит в Гватемалу партию «Спутника V».

Об этом сообщает РИА «Новости». Так один самолет с российской вакциной уже должен прибыть до конца выходных. Еще один самолет со «Спутником V»прибудет на следующей неделе.

Накануне Гватемала сообщила, что добивается от Москвы возврата денег за «Спутник V» из-за нарушения сроков исполнения договоров. Также Гватемала хочет приобрести однокомпонентный «Спутник лайт».