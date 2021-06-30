РФПИ заявил, что два самолета с российской вакциной «Спутник V» прибудут в Гватемалу

РФПИ заявил, что два самолета с российской вакциной «Спутник V» прибудут в Гватемалу
Также Гватемала хочет приобрести однокомпонентный "Спутник Лайт". Фото: правительство Ленобласти
Россия отправит в Гватемалу партию «Спутника V».
Об этом сообщает РИА «Новости». Так один самолет с российской вакциной уже должен прибыть до конца выходных. Еще один самолет со «Спутником V»прибудет на следующей неделе.
Накануне Гватемала сообщила, что добивается от Москвы возврата денег за «Спутник V» из-за нарушения сроков исполнения договоров. Также Гватемала хочет приобрести однокомпонентный «Спутник лайт».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач дал советы по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ФАН. Так рост вакцинированных в России постепенно растет. После вакцинации у человека может возникнуть гриппоподобный синдром. Это нормально, объясняет Роспотребнадзор. Чтобы перенести без осложнений время после прививки нужно придерживаться определенных правил. Так заявляет врач Тимур Пестерев.
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