Минздрав пообещал не отказывать непривитым в плановой госпитализации

Минздрав пообещал не отказывать непривитым в плановой госпитализации.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который обяжет жителей России при плановой госпитализации предоставлять справку о вакцинации от коронавируса. Однако сообщили и то, что отказов в обслуживании непривитым россиянам не будет. Отмечается, что привитый представляет меньше рисков для других.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач дал советы по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ФАН. Так рост вакцинированных в России постепенно растет. После вакцинации у человека может возникнуть гриппоподобный синдром. Это нормально, объясняет Роспотребнадзор. Чтобы перенести без осложнений время после прививки нужно придерживаться определенных правил. Так заявляет врач Тимур Пестерев.