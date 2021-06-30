Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начнется в РФ с 1 июля

Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начнется в РФ с 1 июля
Из бюджета выделили 46,6 млрд рублей в этом году. Фото: pixabay.com  

Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начнется в РФ с 1 июля.

Об этом сообщает ТАСС. Средний размер денежных выплат по России будет чуть больше 6,3 тысяч рублей для беременных и 5,6 тысяч рублей для неполных семей.

Весной президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки неполных семьей с детьми и беременных женщин. Из бюджета на это выделили 46,6 млрд рублей в этом году. Оформить выплаты можно через госуслуги или в отделениях Пенсионного фонда России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, как получить пособия и пенсии тем, кто не оформил карты «Мир». С 1 июля средства будут зачислять только на карту «Мир». В пенсионном фонде России рассказали, как получить пособия и пенсии тем, кто до 1 июля не оформит карты «Мир». Об этом сегодня, 25 июня, сообщает «Санкт-Петербург».

беременные выплаты дети пособия родители родители-одиночки


 

Новости партнеров
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Единая Россия» создаст единый штаб волонтеров для борьбы с ...
Солнечный ультрафиолет уничтожает частицы коронавируса за считанные минуты
ВОЗ признала Китай свободной от малярии страной
Более 200 человек умерли из-за аномальной жары в Канаде
Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начнется в РФ с ...
Петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов
Женщине разбил голову неизвестный предмет, упавший с высоты, на Лиговском ...
Минздрав пообещал не отказывать непривитым в плановой госпитализации