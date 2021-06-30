Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начнется в РФ с 1 июля

Из бюджета выделили 46,6 млрд рублей в этом году. Фото: pixabay.com

Из бюджета выделили 46,6 млрд рублей в этом году. Фото: pixabay.com

Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начнется в РФ с 1 июля.

Об этом сообщает ТАСС. Средний размер денежных выплат по России будет чуть больше 6,3 тысяч рублей для беременных и 5,6 тысяч рублей для неполных семей.

Весной президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки неполных семьей с детьми и беременных женщин. Из бюджета на это выделили 46,6 млрд рублей в этом году. Оформить выплаты можно через госуслуги или в отделениях Пенсионного фонда России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, как получить пособия и пенсии тем, кто не оформил карты «Мир». С 1 июля средства будут зачислять только на карту «Мир». В пенсионном фонде России рассказали, как получить пособия и пенсии тем, кто до 1 июля не оформит карты «Мир». Об этом сегодня, 25 июня, сообщает «Санкт-Петербург».