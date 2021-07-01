«Единая Россия» создаст единый штаб волонтеров для борьбы с коронавирусом

В том числе речь идёт о региональных центрах, отмечают в "Единой России". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В том числе речь идёт о региональных центрах, отмечают в "Единой России". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

«Единая Россия» создаст единый волонтерский штаб, который будет помогать в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает «Российская газета». Так в партии поступило предложение создать один большой волонтерский штаб на базе действующих центров и организаций. В том числе речь идёт о региональных центрах, отмечают в «Единой России».

Координировать работу единого волонтерского центра будет «Молодая гвардия «Единой России». Так было поручено во всех регионах определить самые востребованные точки помощи и помогать с борьбой против коронавируса там.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ультрафиолетовый солнечный свет может уничтожать частицы COVID всего за пять минут. Об этом заявляют американские ученые, сообщает ТАСС. Так за пять минут количество частиц различных видов COVID снизилось на 98%.