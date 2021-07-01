«Единая Россия» создаст единый штаб волонтеров для борьбы с коронавирусом

&#171;Единая Россия&#187; создаст единый штаб волонтеров для борьбы с коронавирусом
В том числе речь идёт о региональных центрах, отмечают в "Единой России". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

«Единая Россия» создаст единый волонтерский штаб, который будет помогать в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает «Российская газета». Так в партии поступило предложение создать один большой волонтерский штаб на базе действующих центров и организаций. В том числе речь идёт о региональных центрах, отмечают в «Единой России».

Координировать работу единого волонтерского центра будет «Молодая гвардия «Единой России». Так было поручено во всех регионах определить самые востребованные точки помощи и помогать с борьбой против коронавируса там.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ультрафиолетовый солнечный свет может уничтожать частицы COVID всего за пять минут. Об этом заявляют американские ученые, сообщает ТАСС. Так за пять минут количество частиц различных видов COVID снизилось на 98%.

борьба с коронавирусом волонтеры единая россия коронавирус молодая гвардия


 

Новости партнеров
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Единая Россия» создаст единый штаб волонтеров для борьбы с ...
Солнечный ультрафиолет уничтожает частицы коронавируса за считанные минуты
ВОЗ признала Китай свободной от малярии страной
Более 200 человек умерли из-за аномальной жары в Канаде
Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начнется в РФ с ...
Петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов
Женщине разбил голову неизвестный предмет, упавший с высоты, на Лиговском ...
Минздрав пообещал не отказывать непривитым в плановой госпитализации