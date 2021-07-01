В Петербурге более 100 человек скончались от Covid-19 за сутки

В Петербурге более 100 человек скончались от Covid-19 за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Северной столице ежедневно умирают пациенты с коронавирусом. За прошедшие сутки медицинские работники установили 115 смертей.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 1 июля, за минувшие 24 часа от болезни излечились 1 967 петербуржцев. За весь период пандемии – человек.

Также за сутки в городе выявили коронавирус у 1 612 человек. Всего в Петербурге заболели инфекцией более 470 тысяч человек, умерло 16,5 тыс. пациентов.

Напомним, что лидерами по приросту остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В столице России за прошедшие сутки было выявлено заболевание инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал, что нужно делать, чтобы новая коронавирусная инфекция исчезла.

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