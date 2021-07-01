В России за сутки коронавирус подхватили более 23 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявили 23 543 случая заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Об этом стало известно в четверг, 1 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, из новых ковид-пациентов 14,1 % не имели клинических проявлений болезни. Новыми жертвами опасного вируса за минувшие 24 часа стали 672 человека. Полностью выздоровели за сутки 16 928 пациентов.

За весь период пандемии в России заболел 5 493 557 (29 июля) человек, зафиксировано более 134 545 летальных исходов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав пообещал не отказывать непривитым в плановой госпитализации.