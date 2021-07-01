СК проведет проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Кола»

Следователи проведут проверку по факту нарушения правил безопасности при проведении дорожных работ на трассе «Кола», в результате которого произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

В среду, 30 июня, на 90-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти столкнулись шесть машин. Травмы получили восемь человек, в том числе дети, еще один скончался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».