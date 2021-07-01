В Сочи хотят открыть свободный от коронавируса пляж

В Сочи хотят открыть свободный от коронавируса пляж
Для прохода на пляж потребуется отрицательный тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

В Сочи планируют открыть пляж, свободный от коронавируса. Об этом заявила замглавы города Инна Петухова.

Для прохода на пляж нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, а также справку о том, что человек переболел ковидом в течение последних шести месяцев или сертификат о прохождении вакцинации, сообщает ТАСС.

Напомним, с 1 июля заселение в гостиницы Кубани будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, а с 1 августа – только при наличии сертификата.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в мае 20% респондентов заявляли, что привьются от COVID-19, если это будет обязательным условием для поездки за рубеж. 19% опрошенных намерены это сделать по собственным мотивам.

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