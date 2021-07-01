Россиян предупредили о сильнейшей за 10 лет засухе в июле

Россиян предупредили о сильнейшей за 10 лет засухе в июле
На северо-западе центральной части России дождей может и вовсе не быть. Фото: pixabay

В июле в центральной части России ожидается сильнейшая засуха, которая встречается не чаще, чем раз в 10 лет.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик написал в Instagram​​​, что второй месяц, который обычно бывает самым влажным в году, будет засушливым. Такая засуха за последние 50 лет случается раз в 9-10 лет.

Согласно прогнозам, в столичном регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы осадков, а на северо-западе центральной части России дождей может и вовсе не быть.

Температура воздуха в среднем будет на 0,5-1 градус выше среднемесячной нормы, за исключением середины июля, когда климат вернется в норму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге.

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