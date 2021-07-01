В Европе выросло число случаев заражения ковидом

В Европе выросло число случаев заражения ковидом
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В Европе на 10% выросло число заражений коронавирусом.

По словам директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, это произошло из-за смягчения социальных ограничений.

«На прошлой неделе количество заболевших выросло на 10% из-за более широкого общения, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений», — цитирует его ТАСС.

На эту динамику, по его словам, повлияли новый штамм «дельта» и большое количество непривитых людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более чем 390 тыс. человек. Об этом стало известно в четверг, 1 июля. По данным SCMP, в мире новый вирус подхватил уже 181 922 141 человек, 167 311 426 пациентов вылечились. Побороть болезнь не смогли 3 939 945 инфицированных COVID-19.

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