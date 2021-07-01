МакSим могла заразиться коронавирусом от своего охранника

МакSим могла заразиться коронавирусом от своего охранника
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Певица МакSим (Марина Максимова) могла заразиться коронавирусом от своего охранника.

Как сообщает Life, у мужчины подтвердился ковид. До момента госпитализации певица занималась принимала различные антибиотики и антивирусные препараты.

«13 июня появился кашель и температура подскочила до 39,7. Певица вызвала бригаду скорой. У нее взяли мазок на ковид — он был отрицательным. Фельдшер поставил предварительный диагноз «острый бронхит». МакSим начала лечиться самостоятельно», — сообщало издание.

В середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.

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