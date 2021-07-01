В Петербурге 2 июля ожидается до 26 градусов тепла

В Петербурге 2 июля ожидается до 26 градусов тепла
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В пятницу, 2 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер будет дуть северо-восточный, умеренный. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +15…+17 градусов, днем столбики термометров покажут +24…+26 градусов.

Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

анее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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