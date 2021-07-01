Дзюба может продолжить карьеру в Турции

Дзюба может продолжить карьеру в Турции
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Нападающий Артём Дзюба может перейти из «Зенита» в турецкий «Фенербахче».

По данным портала Fotomaç турецкий клуб ведет переговоры с руководством «Зенита» и с 32-летним игроком. «Фенербахче» в это трансферное окно намерен усилиться центрфорвардом.

Контракт нападающего с «Зенитом» действует еще до лета 2022 года. Напомним, Артём Дзюба выступает за сине-бело-голубых с 2015 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий сборной России Артем Дзюба подарил свою капитанскую повязку 7-летней девочке. Карине Солдатенко является самой юной болельщицей из программы УЕФА Foundation.

"Зенит" артем дзюба Фенербахче


 

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