Дзюба может продолжить карьеру в Турции

Нападающий Артём Дзюба может перейти из «Зенита» в турецкий «Фенербахче».

По данным портала Fotomaç турецкий клуб ведет переговоры с руководством «Зенита» и с 32-летним игроком. «Фенербахче» в это трансферное окно намерен усилиться центрфорвардом.

Контракт нападающего с «Зенитом» действует еще до лета 2022 года. Напомним, Артём Дзюба выступает за сине-бело-голубых с 2015 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий сборной России Артем Дзюба подарил свою капитанскую повязку 7-летней девочке. Карине Солдатенко является самой юной болельщицей из программы УЕФА Foundation.