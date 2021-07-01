ФСБ предотвратила несколько терактов в Москве и Астраханской области

ФСБ предотвратила несколько терактов в Москве и Астраханской области
ФСБ предотвратила теракты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области, которые готовили члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей, боевики готовили теракты в местах массового скопления людей. Они планировали применить огнестрельное и холодное оружие. Одного из террористов удалось задержать, его сообщника в Астраханской области ликвидировали во время перестрелки с силовиками. Правоохранители и гражданские не пострадали.

По местам жительства террористов обнаружили автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, гранату и религиозно-экстремистскую литературу. Открыты уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФСБ разоблачила 96 нелегальных оружейников в 25 регионах России.

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